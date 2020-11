JPP aponta 'contradição' do Governo sobre consumo de produtos regionais

"É com estupefação que o JPP observou as (novas) declarações do Presidente do Governo Regional, a 10 de Novembro, quando apelou (e bem) ao consumo de produtos regionais porque 'são de melhor qualidade, de melhor sabor'”.

A afirmação é do vice-presidente do grupo parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP), que diz estranhar "não da afirmação por si só, mas pelo facto da 'boa intenção' de Miguel Albuquerque voltar a contrastar com o chumbo da maioria PSD/CDS a um projecto de Resolução do JPP que pretendia isso mesmo - a priorização do consumo de produtos agrícolas regionais nos organismos públicos".

Rafael Nunes recorda que a 12 de Maio de 2020, "o JPP apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira um Projecto de Resolução que recomendava ao Governo Regional a priorização do consumo de produtos agrícolas nas cantinas e refeitórios públicos, uma medida que visava o escoamento das produções agrícolas regionais afectadas pelos condicionamentos à atividade de restaurantes e hotelaria decorrentes da situação pandémica".

Proposta essa que, durante a discussão em plenário, foi desvalorizada pelo deputado do PSD Nuno Maciel, que considerou "que 'não se justificava' a recomendação do consumo de produtos regionais"

"Ou seja, nas palavras do deputado do PSD (completamente contraditórias às do presidente do 'seu' Governo), não há crise no sector agrícola, afirmando em pleno Parlamento Regional que não há capacidade para responder a tamanha procura", expõe Rafael Nunes.

A referida proposta, que "constituiria um importante apoio às cerca de 40 mil pessoas que sobrevivem da actividade agrícola" foi, nesse seguimento chumbada, sustenta.

O JPP reforça, por isso, "a surpresa de uma presidência de um Governo Regional que desconhece as posições da sua bancada parlamentar".