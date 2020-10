Olavo Câmara defendeu o aprofundamento da Autonomia regional na Assembleia da República

Olavo Câmara defendeu, hoje, a importância de continuar a aprofundar a Autonomia regional. O deputado do PS-M eleito à Assembleia da República falava aquando da discussão da proposta que visa o reforço dos instrumentos das comissões de inquérito no Parlamento regional.

"Este avanço que nos traz aqui hoje é nada mais nada menos do que o reforço das competências de fiscalização do primeiro órgão de Governo da RAM, a exemplo do que já acontece na Assembleia da República e no Parlamento dos Açores", disse o socialista.

Apesar disso, o deputado madeirense alertou que "não basta prever poderes e competências para os órgãos próprios das Regiões Autónomas", sendo também necessário materializá-los, no sentido de colocar todas as ferramentas possíveis ao dispor das mesmas.

"A Autonomia tem de ser cumprida, tem de ser exercida, tem de continuar a evoluir, para responder da melhor forma aos desafios que as regiões insulares enfrentam todos os dias", salientou Olavo Câmara.

De acordo com o deputado, a Autonomia tem de ser defendida sempre, pelo que qualquer mau exemplo da sua utilização ou mesmo casos em que o discurso autonómico é capturado para uma guerrilha político-partidária "nunca podem ser desculpa para uma qualquer penalização às Regiões Autónomas ou para o não aprofundamento da Autonomia".