"A União Europeia veio desmascarar a mentira vergonhosa do ministro das Finanças que disse na Assembleia da República que não podia de maneira nenhuma prorrogar ou protelar o pagamento desta prestação (empréstimo do Estado à Região) num momento em que a Região está com grandes constrangimentos financeiros e económicos, veio à Assembleia da República dizer esta enormidade e obviamente foi desmentido pela União Europeia".

Quem o garante é Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, à margem de uma visita à Associação de Teatro Metaphora, em Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque garantiu que a Madeira não vai pagar a prestação prevista para a próxima semana cumprindo assim "aquilo que foi deliberado pela Assembleia da República", considerando que "era o que faltava" agora o próprio ministro não cumprir as deliberações da Assembleia de República. Pagar a prestação "só se mandarem a fragata cá para nos obrigar a pagar", reagiu.

"Já esteve mais longe", lembrando a História.

"Já basta de vergonhas contra a Madeira", concretizou.