Inglaterra em confinamento por quatro semanas

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um segundo confinamento nacional para a Inglaterra para evitar um "desastre médico e moral" para o NHS. O governante disse que o Natal pode ser "muito diferente", mas espera que agir agora signifique que as famílias possam se reunir.

As lojas, bares e restaurantes e serviços não essenciais terão que fechar por quatro semanas a partir da próxima quinta-feira, disse ele. Podem permanecer em funcionamento o serviço de “take away”. Mas, ao contrário das restrições da primavera, escolas, faculdades e universidades podem permanecer abertas.

Depois de 2 de Dezembro, as restrições seriam atenuadas e as regiões voltariam ao sistema em camadas, disse ele. Boris Johnson disse: "O Natal será́ diferente este ano, talvez muito diferente, mas é minha sincera esperança e convicção de que, tomando medidas firmes agora, podemos permitir que as famílias de todo o pais estejam juntas."

As pessoas devem ficar em casa , a menos que tenham um motivo específico para sair, como trabalho que não pode ser feito em casa e educação. As pessoas podem praticar exercício físico ao ar livre mas sozinhas, ou com a sua família. Encontros dentro de casa ou em jardins não é permitido.

Os pubs, bares restaurantes e lojas não essenciais em todo o país vão fechar. A construção civil e as fábricas podem permanecer abertas. As crianças de pais separados podem visitar os pais.

As pessoas vulneráveis devem ter um especial cuidado. O Reino Unido registou hoje um recorde de 21915 novos casos da Covid-19 e que ultrapassou um milhão de casos.

O Reino Unido é o nono pais a atingir um milhão de casos de coronavírus depois dos Estados Unidos, India, Brasil, Rússia, Franca, Espanha, Argentina e Colômbia.