Juventude Popular Madeira apela a estudantes para serem agentes de saúde pública

No vídeo a várias vozes, a JP Madeira relembra que “o nosso comportamento, no nosso dia-a-dia, tem um impacto enorme na vida e saúde dos outros”. E prosseguem, afirmando que “a vida e a saúde de todos estão também nas mãos e nas atitudes de cada um de nós”.

Os jovens dirigentes políticos afirmam ainda que “o que nos é pedido [aos jovens] não é nada de extraordinário. Ao contrário de gerações anteriores, não nos pedem que estejamos na linha da frente de uma batalha contra um inimigo visível e armado, pedem-nos, pelo contrário, que com responsabilidade colectiva ajudemos a vencer um inimigo invisível, mas igualmente perigoso”.

Entre os dirigentes que dão a cara está o presidente da estrutura, Pedro Pereira. "Preocupados com as notícias recentes dos diversos casos positivos de covid-19 nas escolas da região, a JP Madeira apela 'para que todos os estudantes e jovens cumpram as regras de saúde pública que nos são pedidas'", acrescentam.

O vídeo completo pode ser visto através do link: https://fb.watch/1trCJXnLvv/.