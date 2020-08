JP Funchal sensibiliza para o bem-estar animal

A concelhia do Funchal da Juventude Popular da Madeira, estrutura autónoma de juventude do CDS-PP Madeira, visitou ontem as instalações e o canil da SPAD – Sociedade Protectora dos Animais Domésticos.

A visita serviu para assinalar o dia internacional do Animal Abandonado, que se comemora hoje, 15 de Agosto, destacar o “trabalho louvável” que esta instituição tem feito em prol do bem-estar animal, conhecer melhor a realidade da instituição e saber como pode a JP Funchal e Madeira contribuir também para esta causa.

O canil da SPAD acolhe cerca de 300 animais doméstico. Em 2019, foram adoptados cerca de 150 animais.

Segundo a Diretora Clínica da SPAD, mesmo durante a pandemia, com o canil fechado, a SPAD tentou “encontrar novas famílias para os animais”. Um trabalho “louvável”, no entender do presidente da JP Funchal. Simão Ferreira enaltece a coragem e empenho das 40 famílias que adoptaram um animal de estimação na SPAD durante o período da quarentena, pois, “mesmo num período de enorme incerteza, encontraram vontade e determinação para dar e receber amor ao seu novo membro da família”.

A JP Funchal aproveita o dia internacional do animal abandonado para reforçar o trabalho que tem sido feito e relembra “a importância da sensibilização para a causa e bem-estar animal”, já que é, muitas vezes, “a melhor e única arma para a mudança de comportamentos” que nos permite “evoluir para uma sociedade que trata melhor os animais”.