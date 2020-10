JPP acusa PSD e CDS de impedirem “abertura democrática à transparência”

O líder parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, acusou esta quinta-feira o PSD e o CDS de impossibilitarem a “abertura democrática à transparência” uma vez que “enquanto maioria rejeitaram, recentemente, um requerimento do JPP para ouvir em audição parlamentar a Autoridade da Concorrência - representada actualmente pela economista Margarida Matos Rosa. O objectivo do JPP "era analisar os níveis de concorrência, nomeadamente dos Centros de Inspecção Automóvel”.

Élvio Sousa contou que em reunião com a Autoridade da Concorrência, há um ano, a entidade “manifestou intenção de colaborar activamente - como o faz com a Assembleia da República ou com o parlamento açoriano - na ajuda, no apoio técnico e na consulta aos grupos parlamentares e aos partidos com assento parlamentar”.

O JPP afirma que a recusa do “PSD e do CDS em ouvir a Autoridade da Concorrência, autoridade reguladora sectorial e que tem poderes transversais sobre a economia portuguesa” é “uma acção para impedir o funcionamento democrático e a transparência e a livre concorrência”.

O JPP insiste que quer ouvir a Autoridade da Concorrência e pergunta ainda a razão da recusa por parte da maioria.