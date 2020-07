Câmara de Santa Cruz quer diminuir perdas de água

Decorreu, esta tarde, a apresentação do 'Projecto de Execução da Diminuição de Perdas no Sistema Distribuidor de Água Potável do Concelho de Santa Cruz', naquela que será a segunda fase da empreitada que se iniciou com a zona piloto de Gaula, que foi para o terreno no último trimestre do ano passado.

A totalidade da obra terá comparticipação do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) em 85%, sendo os restantes 15% responsabilidade do Município. Em causa estão intervenções em todas as freguesias, num total de 490 km de rede e num investimento total que ronda os 5 milhões de euros.

Coube a Rui Silva Santos, representante da empresa RSS – Engenharia, responsável pelo projecto, a apresentação de quais serão os próximo passos da mudança que está a ser implementada em Santa Cruz na rede de distribuição de água potável.

Refira-se que em curso está já a intervenção na referida zona piloto de Gaula, bem como a renovação das redes do Garajau e da Terça, sendo que serão iniciadas, em breve, a renovação de redes nos Barreiros e a instrumentação nos reservatórios. Em 2019, já havia sido instalado o Centro de Comando e Telecontagem dos grandes consumidores.

Na apresentação, o autarca Filipe Sousa sublinhou que todo o investimento está a ser feito de forma pensada e depois de terem sido estudadas, com rigor, as zonas a intervencionar. Disse mesmo que todas as empreitadas são feitas a pensar no futuro e tendo por base a gestão criteriosa de um bem escasso como é a água.

O edil salientou, também, que este é um trabalho que vem colmatar décadas de abandono de sectores essenciais por parte das anteriores equipas camarárias. Filipe Sousa não tem dúvidas de que tudo o que se fizer numa gestão mais eficaz da água e da electricidade será uma mais valia para as gerações vindouras. Daí estes serem dos sectores em que a autarquia de Santa Cruz está a apostar.