PCP propõe estratégia regional de defesa e valorização da castanha da Madeira

O deputado do PCP, Ricardo Lume, esteve, esta sexta-feira (30 de Outubro) no Curral das Freiras, onde defendeu a criação de uma estratégia regional de defesa e valorização da produção de castanha da Madeira.

"Dos vários contactos realizados com os produtores de castanha desta freguesia foi evidente a preocupação pelo que comporta a reduzida produção de castanha e as doenças que estão a potenciar a redução da produção, mas também as dificuldades que os produtores estão a ter para escoar a sua produção, devido aos impactos da pandemia covid-19", constatou Ricardo Lume.

O comunista salientou que a produção de castanha reveste-se de "uma importância significativa como fonte de rendimento para muitas das famílias", não só "no Curral das Freiras, mas também no Jardim da Serra, na Serra de Água, nas zonas altas da Ribeira Brava e no Campanário", pelo que a quebra de produção causará "prejuízos elevados para as economias locais e regional".

O PCP considera, por isso, que "a par de ser necessário garantir uma mais eficaz estratégia no combate às doenças e pragas que estão a afectar a produção de castanha na região, como por exemplo a 'vespa da galha do castanheiro', é fundamental assegurar apoios extraordinários para as perdas de produção, assim como a criação de uma estratégia Regional para dar resposta ao escoamento da produção existente".

Segundo os produtores, sustenta, "este ano devido ao facto da castanha regional ser mais pequena e com os impactos negativos do surto epidemiológico covid-19, que obrigou a cancelar um conjunto de eventos e festas que potenciavam a venda do produto, existem grandes dificuldades em escoar a produção".

"A par destas reivindicações é necessário garantir a pronta certificação da castanha da Madeira, criando a 'Denominação de Origem Protegida' e o correspondente 'Selo de Qualidade'", acrescentou Ricardo Lume.

O PCP irá apresentar, assim, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira uma iniciativa legislativa que vai ao encontro destas "justas reivindicações" dos produtores de castanha da Região.