Wizz Air lança dois voos semanais entre Londres e Madeira

A Wizz Air anunciou hoje a abertura de novas rotas a partir de Dezembro, com origem no Aeroporto de Londres/Luton, no Reino Unido, com destino à Madeira, bem como Gibraltar, enclave britânico no sul do território peninsular espanhol.

Segundo revela a plataforma madeirense de notícias de aviação Newsavia, os voos para a Madeira começam a 15 de Dezembro e serão realizados duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados, com aviões Airbus A320 ou A321, dependendo da procura.

As partidas de Londres serão às 06h50, com chegada à Madeira pelas 10h45 locais. No regresso ao Reino Unido, o avião da Wizz Air sairá da ilha da Madeira pelas 11h25, estando a aterragem em Londres/Luton prevista para as 15h00 locais.

Os preços que estão disponíveis no site da companhia mostram que as viagens por percurso único estão disponíveis desde 63,99 libras esterlinas, enquanto as viagens de ida e volta se apresentam a partir de 79,98 libras esterlinas.

A Wizz Air é considerada a maior companhia aérea da Europa Central e de Leste. Tem tido nos últimos três anos um grande crescimento, com uma frota de mais de uma centena de aviões Airbus da família A320 desde a sua fundação, há 16 anos, e voará para a Região pela primeira vez. A Wizz Air voa desde vários aeroportos europeus para as cidades portuguesas de Lisboa e do Porto desde há vários anos.