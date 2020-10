Projecto LIFE Dunas recebe 67 mil euros para pagar engenharia geológica

O resultado da candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera acaba foi há pouco anunciado oficialmente, durante a reunião do 32º Conselho de Coordenação Internacional, que está a decorrer esta quarta-feira, até às 14 horas. Idalino Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, participa no encontro que decorre pela primeira ~vez online devido à pandemia.