Barcelona vence Juventus (0-2) em jogo sem CR7

O Barcelona bateu esta noite a Juventus, por 0-2. Em jogo a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, os culés bateram os italianos no Allianz Stadium com golos de Dembele (14) e Lionel Messi (90+1), este último na marcação de uma grande penalidade.

Numa partida que não contou com a presença de Cristiano Ronaldo, infectado com covid-19, os transalpinos até marcaram três golos, todos eles apontados por Álvaro Morata. O VAR acabou por anular todos os tentos concretizados pelo avançado espanhol.

Cristiano Ronaldo diz que teste PCR "é uma treta" O futebolista Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus e capitão da seleção portuguesa, afirmou hoje que o teste PCR, de despiste à presença do novo coronavírus, "é uma treta", um dia depois de ter novamente acusado positivo.

Nota ainda, pela negativa, para a expulsão do defesa-central da 'Velha Senhora', o turco Demiral, por acumulação de amarelos.

Com este resultado, a Juventus segue em 2.º no grupo, com três pontos somados, enquanto o Barcelona é líder, com seis pontos amealhados. Dínamos de Kiev (1 ponto) e Ferencvaros (1 ponto) completam a classificação do Grupo G.