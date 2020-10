INEM encaminha em média 13 casos por dia para a Via Verde do AVC

O INEM encaminhou, em média, 13 casos por dia de Acidente Vascular Cerebral (AVC) para a Via Verde do AVC, com um total de 3.982 casos registados e encaminhados para os hospitais desde o início do ano até hoje.

"As estatísticas demonstram que mais de 42% dos casos de AVC ocorreram nos distritos do Porto e Lisboa. O Hospital de Braga (300), o Hospital de São João (275), o Hospital de Santa Maria (274), o Hospital de São José (245) e o Hospital de Penafiel (229) foram as unidades hospitalares que receberam o maior número de casos de AVC encaminhados pelo INEM", revela uma nota do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), hoje divulgada.

O INEM reforça que o contexto de pandemia não elimina a "necessidade de os cidadãos continuarem a ligar 112 sempre que se verifique uma situação de doença súbita ou acidente".

"Falta de força num braço, boca ao lado ou dificuldade em falar são os principais sinais e sintomas que podem indicar a ocorrência de um AVC. Se estes sinais forem reconhecidos, ligar o Número Europeu de Emergência - 112 é a atuação mais adequada, pois a rápida intervenção médica especializada é vital para o sucesso do tratamento e posterior recuperação do doente", recorda o INEM.

Na nota, o instituto lembra que o AVC continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal e que "as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais para o socorro da vítima, pois é esta a janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos", recomendando um estilo de vida saudável que elimine o tabaco e o sedentarismo como forma de prevenção.