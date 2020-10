"Somos a única Região de turismo a investir num processo de certificação", diz Eduardo Jesus

"Fomos a primeira Região a dispor do manual de boas práticas e somos a única Região de turismo a investir num processo de certificação desta natureza. Podíamos pura e simplesmente ter imaginado um modelo de certificação que fosse regional e que daria para nós, mas quisemos ir muito mais longe do que isso e, por isso, é que fomos desafiar a SGS a pensar connosco, porque é uma entidade internacional, que certifica em todo o mundo e que é tida como uma referência em todo o planeta nestas áreas", disse hoje o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na cerimónia de entrega do certificado 'Madeira Safe to Discover' à primeira empresa de transporte colectivos de passageiros a recebê-lo na Madeira, que foi a SAM – Sociedade de Automóveis da Madeira.

O governante afirmou que, assim, "a SAM marca uma nova dianteira bastante importante", frisando o facto de ser fundamental que os vários subsectores do sector do turismo se integrarem neste processo que está a ser construído ao nível da certificação.

No seu entender, só desta forma é que "a Madeira pode se apresentar lá fora como um destino turístico efectivamente certificado".