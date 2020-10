Herlanda Amado acusa Câmara do Funchal de não cumprir promessas

A deputada municipal da CDU, Herlanda Amado defende que os movimentos reivindicativos que nasceram nas localidades garantiram novos acessos importantes para o desenvolvimento destas zonas e para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações.

"No entanto, a problemática das acessibilidades com as diversas implicações e vertentes a elas associadas, continua a constituir uma das vertentes prioritárias no que concerne ao investimento público necessário para combater as desigualdades e as assimetrias que continuam a pautar o dia a dia destas localidades e das populações residentes. O Funchal tem graves problemas de acessibilidades que a Autarquia não tem sido capaz de dar resposta, e o actual executivo, à semelhança dos anteriores, têm prometido muito, mas feito pouco. A imagem que têm tentado passar de um Concelho equilibrado entre o centro urbano e as zonas altas, não é o Funchal real", disse ainda.

A deputado acrescentou que "as populações têm reivindicado a construção de novas acessibilidades e a melhoria de acessos existentes e algumas delas têm até constado dos últimos orçamentos da Câmara Municipal do Funchal. O novo acesso rodoviário no Caminho do Jamboto de Cima e Jamboto de Baixo (Santo António); o novo arruamento da Levada de São João ligando o Caminho de Santo António à Estrada de São João (São Pedro); a construção do acesso rodoviário de ligação do Papagaio Verde até aos últimos casais das Escadinhas do Padre Caldeira (São Martinho); o novo arruamento com a construção do aceso rodoviário da Travessa do Lombo da Quinta (São Gonçalo), entre outros exemplos. Mas as falsas promessas da Câmara não se ficam por aqui, para além da não construção ou conclusão de novas acessibilidades, existem as “meias obras”, como as que constatamos nesta iniciativa onde damos voz aos protestos dos moradores desta localidade, que após a recolha de um abaixo assinado e idas as Sessões Públicas da Câmara, foi-lhes prometida uma intervenção neste cruzamento, que resolvesse o desnível acentuado do Caminho dos Saltos em relação à Estrada dos Marmeleiros, que tantas viaturas tem danificado".

Herlanda Amado considera que "houve uma meia reparação e parte do problema ficou resolvido, mas a sua resolução definitiva tarda em chegar, visto que apenas a parte superior do caminho, lado norte, foi intervencionada, mas a descida lado sul, continua por resolver".

"O problema só é pequeno, para quem não sofre com ele. As promessas têm que sair do papel e serem concretizadas no terreno. Não basta prometer para mostrar trabalho, é preciso cumprir” disse ainda