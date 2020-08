CDU fala num "Funchal das desigualdades"

A CDU esteve, hoje, no Papagaio Verde, na freguesia de São Martinho, para denunciar situações de dificuldades vividas pelos moradores desta localidade. Herlanda Amado afirma que "no concelho do Funchal são muitos os exemplos em que as populações têm sido vítimas ao longo dos anos das falsas promessas do PSD e do PS".

"Multiplicaram-se as promessas de que as populações veriam reconhecidos o direito ao desenvolvimento humano e social, mas infelizmente continuam esquecidos. Aqui no Papagaio Verde, os moradores sentem-se excluídos do «desenvolvimento» apregoado pela Câmara Municipal do Funchal, mas que não correspondente à realidade vivida por milhares de funchalenses, e este é um exemplo flagrante das desigualdades sociais e territoriais com que as populações se confrontam", disse a deputada municipal.

Herlando Amado afirmou que, "os moradores desta localidade mobilizaram-se e no decorrer do ano passado, conseguiram recolher um abaixo-assinado com centenas de assinaturas, reivindicando a construção do acesso rodoviário de ligação do Papagaio Verde até aos últimos casais das Escadinhas do Padre Caldeira, para garantir outras condições de vida às populações que aqui residem".

Contudo, até hoje, as populações não viram os seus pedidos acolhidos. "As populações sabem que podem contar com a CDU para dar mais força às suas justas lutas na defesa dos seus legítimos direitos ao desenvolvimento humano e social", concluiu.