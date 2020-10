'Guerra' na Cadeia, em destaque, no 'Canal Memória' de hoje

Na viagem ao passado de hoje, vamos recuar 20 anos, até 28 de Agosto de 2020. Nesse dia, o DIÁRIO fazia manchete com a tensão que se vivia na Cancela. Os guardas prisionais, na altura, contestavam algumas das decisões do director do Estabelecimento Prisional do Funchal, Fernando Santos, que ainda hoje se mantém no cargo.

“A fuga de um recluso, a não comparência de outro em saída precária, o suicídio de um operacional da organização macaense "14 quilates" e a detenção de um guarda-prisional pela suspeita de tráfico de droga são situações anómalas apontadas à direcção de Fernando Santos”, podemos ler na peça assinada por Emanuel Silva.

Na mesma edição era também chamada de capa as eleições no Benfica. À data, numas eleições bastante concorridas, saiu vencedor Manuel Vilarinho. 0 candidato da lista B venceu João Vale e Azevedo nas eleições mais disputadas de sempre na Luz.

Entretanto, decorria no tribunal Judicial do Funchal os trâmites legais no âmbito do ‘caso Areeiro’. As primeiras testemunhas arroladas na fase de instrução tinham sido ouvidas. A “maratona” continuava ao longo de todo o mês de Novembro. Recorde-se que, em 1997, no âmbito de um concurso para a polícia florestal, três candidatos acabaram por morrer, após se terem perdido nas serras próximas ao Pico do Areeiro. As primeiras audições tinham em vista a dedução da acusação por parte do Ministério Público.

Muitas outros assuntos foram notícia naquele final de Outubro do ano 2000.