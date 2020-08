'Canal Memória' de hoje lembra tempos da 'Universidade de Verão'

No 'Canal Memória' de hoje trazemos à lembrança uma edição dos animados anos 90, tempos em que o areal do Porto Santo se enchia de madeirenses nos meses de Verão. No muito conhecido Bar do Henrique, no mês de Agosto, Alberto João Jardim, então Presidente do Governo Regional, juntava políticos e empresários em redor de tertúlias acutilantes, que marcavam, muitas vezes, a cena política regional.

A 17 de Agosto de 1998, o DIÁRIO dava conta da abertura 'oficial' de mais uma edição destes encontros que serviam, entre outras coisas, para combater os "mouros e a cubanagem", havendo farpas para Guterres, Cavaco, Durão e Nogueira, homens do momento no cenário nacional.

A mesma edição, chama ainda à capa a investigação feita pela Direcção Geral de Contribuições e Impostos aos profissionais liberais, nomeadamente advogados, médicos e engenheiros. Uma equipa de técnicos vinda do continente passou a pente fino vários escritórios e consultórios da Região.

Exportações e greve dos médicos merece algum destaque na edição em que se anunciava o arranque o Totogolo, um novo jogo lançado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e onde era dado conta de que o estádio do Marítimo deveria nascer na Fundoa, junto à Horários do Funchal, projecto que nunca se veio a concretizar.

Reveja aqui estas e outras notícias da edição desse dia.