Euromilhões sai a apostador no estrangeiro

O primeiro prémio do Euromilhões, no valor de 87.757.466,00 euros, vai ser entregue a um apostador no estrangeiro, anunciou esta terça-feira o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Em Portugal houve um apostador, entre quatro, contemplado com um segundo prémio de 152.128,98, e outros dois, entre nove, com um terceiro prémio, no valor de15.802,24 euros.

Refira-se que o a chave do concurso 86/2020 desta terça-feira contempla os números 13 - 15 - 28 - 32 - 44 e as estrelas 3 - 12.