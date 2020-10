Jackpot de 53 milhões no próximo concurso do Euromilhões

Ninguém acertou na chave do Euromilhões desta terça-feira, pelo que haverá jackpot de 53 milhões no próximo concurso, agendado para sexta-feira, 16 de Outubro.

Recorde-se que a chave do concurso 082/2020 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 5, 14, 38, 41, 46 e as estrelas 1 e 10.

Refira-se que o segundo prémio contemplou um apostador, fora de Portugal e que irá amealhar um total de 522.745,99 euros. Com o terceiro prémio foi também apenas um premiado, e também fora do país e que irá receber um total de 122.174,35.