‘Passeios de Verão’ são alternativa à suspensão do programa de férias

Com diversas actividades lúdicas e recreativas realizadas no Concelho da Calheta, arrancou na última quarta-feira, dia 15, os ‘Passeios de Verão 2020’, programa para crianças e jovens com idades entre os 6 e os 14 anos, dinamizado pela Associação Desportiva do Campanário (ADC).

A estreia para os 16 participantes contemplou ida à praia de areia da Calheta, visita à Quinta Pedagógica, nos Prazeres, e caminhada ao longo da Levada do Alecrim, no Paul da Serra, que culminou com mergulho na madre da Levada do Alecrim, a bonita lagoa ‘Dona Beja’.

Na próxima quarta-feira, dia 22, o passeio está previsto realizar-se até ao Porto Moniz, com ida ao complexo da piscina natural e visita ao Aquário da Madeira.

Os ‘Passeios de Verão 2020’ foi a alternativa encontrada pela ADC face à actual conjuntura decorrente da pandemia da covid-19.

Recorde-se que a Associação em causa decidiu neste verão de 2020 não realizar o programa de férias que há praticamente três décadas – desde 1991 – eram promovidas na Ribeira Brava “devido às regras impostas para estes campos de férias, não é viável organizar cumprindo as regras, com prazer para os participantes e com preços acessíveis às famílias”, justifica o presidente da direcção da ADC, Luís Drumond.

Em alternativa, e com apoio da Câmara Municipal de Ribeira Brava, a ADC apresenta um programa para crianças dos 6 aos 14 anos, de passeios de verão (das 9h às 18h), uma vez por semana à quarta-feira, previsto decorrer até ao início do mês de Setembro, “para disfrutar de modo organizado, com segurança, diversão, alegria e cumprindo as recomendações de contenção da Covid-19”, destaca o dirigente.

A organização assegura o transporte dos participantes a partir da Vila da Ribeira Brava e da sede da ADC, no Campanário (com medição de temperatura à entrada), técnicos a acompanhar as crianças, actividades em diferentes concelhos e de diversas formas atractivas (praia e piscinas, serra, parques temáticos, museus, etc.) e seguro “mas para evitar outras complicações”, conclui.