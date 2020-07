Humberto Vasconcelos reuniu-se com a ministra da Agricultura

Humberto Vasconcelos reuniu-se esta tarde com a ministra da Agricultura, por videoconferência, a quem apresentou o trabalho técnico e político que foi concretizado na Região no sector primário durante esta fase pandémica, bem como os contributos que estão a ser ultimados para apresentar no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC 2021-2027), que se encontra a ser desenvolvido entre a equipa técnica regional e a do Ministério, através de um trabalho profícuo, que foi valorizado pelo secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

“Num momento crucial para o novo quadro comunitário de apoio a Portugal, em que foi garantido o aumento de verbas, fizemos um ponto da situação regional e manifestámos à senhora Ministra que pretendemos ver a nossa agricultura compensada, atendendo ao reforço de verbas que foi negociado e garantido por Portugal junto da União Europeia”, explicou o governante madeirense, após a reunião com Maria do Céu Albuquerque.

“Nesta primeira abordagem", explicou Humberto Vasconcelos, a ministra "inteirou-se da realidade regional" e pediu "colaboração e empenho" para acelerar processos, expressando ao mesmo tempo que o envolvimento da Região "é capital para termos um instrumento que vá de encontro com aquilo que Portugal e a Madeira precisam, para que a retoma que todos aspiramos seja o mais rápido possível".

"Como sempre e é nosso apanágio, vamos trabalhar nesse sentido, em prol do sector primário, que precisa de continuar a ser apoiado”, frisou Humberto Vasconcelos.