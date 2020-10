Autarquia de Machico recomenda cuidados na visita aos cemitérios

No âmbito do feriado que se assinala este domingo, dia 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos, a Câmara Municipal de Machico recomenda alguns cuidados aquando das visitas aos cemitérios do concelho.

As recomendações são as seguintes: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, desinfecção das mãos à entrada do cemitério e etiqueta respiratória.

A autarquia de Machico alerta ainda para a proibição de aglomerados nestes espaços.

As recomendações entram em vigor de imediato.