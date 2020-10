Hotéis Sentido doam 4 mil euros à Associação Abraço

Os hotéis Sentido associaram-se à Associação Abraço na Luta Contra a Sida, tendo contribuído com um donativo de 4 mil euros, angariados no âmbito da campanha 1€ por check-out.

O donativo foi entregue à Associação numa cerimónia simbólica, que teve lugar no sábado, dia 24 de Outubro, no Caniço.

A cerimónia de entrega do cheque contou com a representante da Delegação no Funchal da Abraço, Cristina Gouveia, e o administrador dos Hotéis Sentido, Eric Schumann, que enalteceu "o papel destas associações e organizações na sociedade, ainda mais neste contexto difícil que todos atravessamos" e agradeceu ainda aos hóspedes que "continuam a contribuir solidariamente para o destino Madeira, primeiro com as suas visitas e neste caso com as suas doações".

A quantia angariada irá ser aplicada em acções de prevenção e no apoio a famílias de pessoas infectadas pelo VIH/SIDA.

Na ocasião, o grupo hoteleiro anunciou ainda que no próximo ano passará a apoiar não apenas uma instituição, mas três projectos/instituições diferentes, que serão "divulgados prontamente".

Sobre a Abraço

A ABRAÇO nasceu em Dezembro de 1991 a partir do trabalho desenvolvido por um grupo de voluntários com o propósito de promover e melhorar as condições hospitalares e apoiar, a nível psicológico, social e material, pessoas infectadas pelo VIH/SIDA e as suas famílias.

Actualmente, a associação desenvolve o seu trabalho em 4 delegações (Lisboa, Setúbal, Funchal e Porto).