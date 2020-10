PSD apresenta voto de pesar por falecimento do Padre José Manuel Ferreira

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou um voto de pesar pelo falecimento do padre José Manuel de Jesús Ferreira, sacerdote dehoniano lusodescendente, vítima de um assalto violento, no dia 21 de Outubro, na Venezuela.

Os social-democratas recordam o percurso do padre.

Filho de madeirenses, oriundos de Câmara de Lobos, nasceu em Caracas, a 25 de Novembro de 1980. Era o terceiro de quatro filhos e decidiu fazer da religião e da fé a sua missão de vida. Entrou para a Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, no ano 2000, tendo sido ordenado padre, em Dezembro de 2009.

Actualmente, era pároco na Paróquia do Santuário Eucarístico de São João Baptista e estava a promover a sua restauração, atendendo a que o edifício remonta à época colonial.