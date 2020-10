CE Levada vence Supertaça da Madeira de voleibol

O Clube Escola conquistou a Supertaça da Madeira 2020/2021 em voleibol feminino.

Na derradeira final realizada na tarde de domingo, no Pavilhão da Levada, a formação orientada por Ricardo Silva mediu forças com o conjunto do Marítimo ,tendo vindo a vencer por 3-0, com os parciais a se cifrarem em 25-19, 25-17 e 25-14.

De referir que nesta Supertaça a atleta Francisca Viveiros, do CE Levada, veio a receber o prémio de MVP do jogo (melhor atleta em campo).

Quanto à final masculina será disputada esta terça-feira, dia 27 de Outubro, às 21 horas, no Pavilhão de Machico, entre ADRAP (campeão regional 2019/2020) e o CS Marítimo. O jogo será realizado à porta fechada.