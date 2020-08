Voleibol do CS Madeira conheceu calendário de acesso à I Divisão

A equipa do Club Sports Madeira ficou a conhecer, no final da semana passada o calendário final dos jogos de acesso à I Divisão Nacional de voleibol femininos, após sorteio realizado na Federação Portuguesa de Voleibol.

Com esta fase final já organizada, anteriormente, com a distribuição das equipas finalistas em duas séries, A e B, a equipa madeirense veio a integrar a Série A onde terá pela frente como adversárias a formação da Lusófona VC e o Sporting de Espinho.

A equipa da Lusófona veio a terminar a primeira fase do Campeonato Nacional da II Divisão no primeiro lugar, enquanto as 'leoas' de Espinho foram quartos e com o Sports Madeira a terminar, essa fase, no quinto posto.

Quanto à fase final da Série A, será jogada em Matosinhos, no sistema de concentração com as equipas a jogarem entre si a apenas uma volta e entre os dias 11 a 13 de Setembro. A primeira jornada está agendada para as 18 horas num duelo entre Lusófona e Sporting de Espinho. Nas duas derradeiras jornadas a formação insular orientada pelo técnico Vagner Aragão defronta, primeiro a Lusófona, em jogo agendado para as 15 horas do dia 12 de Setembro, enquanto no dia seguinte mede forças com o Sp. Espinho numa partida que tem o seu início marcado para as 15 horas. Ambas as partidas serão disputadas no Pavilhão Ilídio Ramos.

De referir que a Série B estão inseridas as equipas do ADRE Praiense, Vitória de Guimarães e Benfica, que irão jogar igualmente em Matosinhos.

Os dois primeiros classificados de cada série irão discutir, no fim-de-semana seguinte, 19 e 20 de Setembro a tão desejada subida ao escalão maior do voleibol feminino português.