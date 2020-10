CDS Santa Cruz defende mais apoios para os empresários em 2021

O deputado municipal do CDS, Pedro Freitas, defendeu mais apoios para 2021 na isenção na derrama aos empresários, pois, segundo referiu, actualmente essa isenção é para as empresas que facturam até 150.000 euros por ano. O deputado defende um valor superior.

"Na questão do IMI achamos que a 'folga' deve ser 2% igual a 40% dos 5% como proposta o ano passado, mas salientamos que todo o apoio as famílias e empresas são bem-vindas no concelho", afirmou ontem em reunião extraordinária da Assembleia Municipal.

O deputado propôs na reunião a contratação de um de um psicólogo para acompanhar as famílias que actualmente passam dificuldades e lamentou que a resposta do Presidente, Filipe Sousa, tenha sido a seguinte" "Eu próprio farei essa função de ajuda psicológica".