Abastecimentos são 'postos seguros' no Ecotrail

Os postos de abastecimentos são pontos importantes no Ecotrail Funchal - Madeira Island, permitindo aos atletas ingerirem alguns alimentos ou líquidos e também desfrutarem de alguns momentos de descanso ou de auxílio, em caso de necessidade.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, há novas regras no acesso aos postos de abastecimento, inseridos no plano de contingência levado a cabo pela organização, a cargo do Diário de Notícias, em parceria com a Câmara do Funchal, e que foram previamente transmitidas aos participantes.

• É obrigatório o uso de máscara no acesso aos postos de abastecimento. Para passar apenas nos Postos de Controlo, não é necessário máscara; • nos postos de abastecimento, existe uma zona destinada à alimentação, cuja lotação máxima deve ser respeitada; • comparado com os anos anteriores, procedemos a alterações quanto à natureza dos postos e retiramos o posto do Bardo;

• Haverá um posto de abastecimento junto ao secretariado, onde os atletas da corrida de 85km poderão abastecer-se de alimentos para a primeira parte do percurso. Esse mesmo posto servirá de apoio para os atletas de todas as corridas, após cortarem a meta, podem alimenta-se. Não haverá refeição no final da prova.

• Reduzimos a variedade de alimentos disponibilizados nos postos. Teremos: banana, laranja, limão e tomate; barras de cereais e energéticas; chocolate; queijo flamengo; bolo de laranja; mini tostas; mel; sal (grosso e fino); açúcar e batatas fritas. No posto Base Vida, os atletas da corrida de 85km terão canja e arroz com bolonhesa.

• Quanto aos líquidos teremos água, água com gás, coca-cola e isotónico. Em alguns postos poderemos ter chá ou café.

• Todos os atletas deverão ter o seu próprio copo e a sua própria taça ou equivalente, sem os quais não poderão ser servidos de bebidas ou comidas nos postos de abastecimento.

• O atleta deverá, sempre que possível, optar por assistência pessoal (um por atleta), que deverá cumprir as regras estabelecidas para o efeito, nomeadamente uso de máscara e respeito da lotação máxima dos recintos. Nesse caso, será o assistente pessoal a fornecer-lhe o abastecimento, não passando na zona restrita de distribuição, indo directamente para a zona de alimentação (o que não invalida a passagem do atleta pelo controlo, quando existente).

• Caso a zona de alimentação esteja lotada, os assistentes pessoais deverão ceder o seu lugar aos atletas, abandonando o recinto.