Luís Fernandes vence os 45 km do Ecotrail

Luís Fernandes foi o atleta mais rápido na prova de 45 quilómetros do Ecotrail Funchal – Madeira Island.

Somando o tempo 4:25:20, o atleta foi o primeiro a chegar à meta na Avenida Arriaga.

Sílvio Cró, da ADRAP, chegou em segundo lugar (04:58:00) e Virgílio Ornelas (SCD Santo da Serra) terminou na terceira posição (05:03:49).

Recorde-se que a partida para esta prova foi dada pelas 7h30, no Largo do Encontro, em São Roque. Os 88 atletas participantes seguiram para Poço do Sítio, Ribeira Grande, Terreiro Freixo, Pico do Buxo, Estrela, Levada Pico Cardo, Praia Formosa e terminaram na Avenida Arriaga.