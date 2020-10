Ecotrail Funchal – Madeira Island já está na estrada

A partida para a prova dos 85 quilómetros, a mais longa do Ecotrail Funchal - Madeira Island, foi dada às 6 horas da manhã deste sábado, na Avenida Arriaga.

Do total de 472 atletas que fizeram o 'check in' para o evento organizado pelo Diário de Notícias em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, 45 participam nesta distância.

Mais tarde, pelas 07h30, foi dado o início da partida para os 45km, no largo Largo do Encontro, em São Roque, prova que conta com 88 participantes.

Daqui a instantes, pelas 9 horas, começa a prova dos 30km, com partida na Cota 500, em Santo António (118 concorrentes).

Para as 11 horas está agendado o início da partida para os 15 km. No Pico dos Barcelos, Santo António, vão juntar-se 221 atletas para a mais curta prova desta prova de trail running, que leva a prova composta por estas quatro distâncias, entre o centro do Funchal até às serras.

Acompanhe o desenrolar do evento através do dnoticias.pt e também do site do Ecotrail Funchal - Madeira Island.

Refira-se que, esta sexta edição da prova fica marcada pela pandemia de covid-19 e pela necessidade de aplicar diversas medidas de segurança.