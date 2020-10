Énio Castro continua a liderar nos 85 km do Ecotrail

O madeirense Énio Freitas mantém a liderança na prova mais longa (85 km) do Ecotrail Funchal - Madeira Island.

O atleta que corre como individual nesta competição somava o tempo de 05:30:23, à passagem do posto na Ribeira Grande, sensivelmente a meio desta prova.

Em segundo lugar (05:44:07), nesta altura, está o francês Michael Bowie (Livry Gargan Athlétisme) e em terceiro (06:03:48) surge André Caires (Clube Aventura da Madeira).

A prova dos 85 km, com 45 participantes, começou às 6 horas na Avenida Arriaga. Os primeiros já passaram por sete postos (Jardins do Palheiro, Carreiras de Baixo, Monte, Parque Ecológico do Funchal, Pico do Areeiro, Poço do Sítio e Ribeira Grande).

Faltam mais sete: Terreiro Freixo, Pico do Buxo, Estrela, Levada Pico Cardo, Pico dos Cedros, Praia Formosa e Avenida Arriaga (meta).

Na competição feminina, a francesa Emma Thillens é, para já, a mais rápida, com o tempo 06:56:18, a única já com passagem pelo Poço do Sítio.