África ultrapassa os 40 mil mortos por covid-19

África passou esta quarta-feira os 40 mil mortos (40.222) devido à covid-19, tendo registado nas últimas 24 horas mais 9.800 infecções, para um total de 1.664.212 casos, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas o número de recuperados nos 55 Estados-membros da organização foi de 9.672, para um total de 1.372.778 desde o início da pandemia.

Segundo o África CDC, a África Austral continua a registar o maior número de casos de infecção e de mortos, tendo passado hoje os 20 mil mortos (20.058), e com 779.932 infetados.

Só na África do Sul, o país mais afectado do continente, há 706.304 casos e 18.656 vítimas mortais.

O norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem 442.329 pessoas infectadas e 12.656 mortos e a África Oriental contabiliza agora 196.724 casos de infecção e regista 3.673 vítimas mortais.

Na região da África Ocidental, o número de infecções é de 185.740, com 2.707 vítimas mortais, e na África Central há 59.487 casos e 1.128 óbitos.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.142 mortos e 105.705 infectados, e Marrocos passou hoje as três mil vítimas mortais (3.027), contabilizando 179.003 casos.

A Argélia surge logo a seguir, com 54.616 infeções e 1.865 mortos.

Entre os seis países mais afectados estão também a Etiópia, que passou hoje os 90 mil casos (90.490) e regista 1.371 vítimas mortais, e a Nigéria, com 61.630 infetados e 1.125 mortos.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos.

Angola regista 251 óbitos e 8.049 casos, seguindo-se Cabo Verde (87 mortos e 7.901 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.074 casos), Moçambique (78 mortos e 11.190 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.403 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 932 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.