Há cinco anos as rendas faziam manchete

No 'Canal Memória' desta quarta-feira, dia 21 de Outubro, recuamos até 2015. "Rendas aumentam para 10 mil imóveis" era a manchete do nosso matutino há precisamente cinco anos.

O DIÁRIO noticiava a entrada em vigor do novo regime de arrendamento, que entraria em vigor em Janeiro de 2016, com repercussão directa em mais de dez mil casas na Madeira, com rendas anteriores a 1990.

Paulo Atouguia, então presidente da “IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira”, classificava esta legislação como "globalmente favorável", pois vinha "dinamizar o mercado do arrendamento e travar a degradação dos imóveis".

De volta o presente, os dados mais recentes sobre Habitação dão conta de a Madeira foi a única região do país com valor da renda acima da média nacional a sofrer uma 'quebra' dos valores de arrendamento no 2.º trimestre de 2020.