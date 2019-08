Paquistão suspende importante serviço ferroviário para a Índia

O Paquistão declarou hoje que suspendeu um importante serviço ferroviário para a vizinha Índia devido à mudança realizada no estatuto especial da Caxemira por Nova Deli.

O ministro das Ferrovias paquistanês, Sheikh Rashid Ahmad, disse que o serviço de comboio expresso, ou Friendship Express, está suspenso a partir de hoje.

Esta é a mais recente medida implementada pelo Governo do Paquistão, após a redução dos seus laços diplomáticos com a Índia e a suspensão do comércio com o país vizinho, em resposta à decisão de Nova Deli de modificar o estatuto especial da Caxemira, uma região do reivindicada por ambos os países.

O anúncio da suspensão do serviço foi feito enquanto os passageiros aguardavam para embarcar num comboio na cidade de Lahore, no leste do país, para viajar para a Índia.

A Caxemira indiana vive sob fortes restrições desde o anúncio feito pelo Governo na segunda-feira, com o corte de todas as comunicações e a limitação de reuniões públicas, além de prisão domiciliar de líderes do território.

O Paquistão opõe-se à decisão do Executivo indiano de modificar o artigo 370 da Constituição da Índia - que garantia um estatuto especial para a Caxemira, região que a Índia e o Paquistão disputam há décadas - e aprovar uma lei no Parlamento indiano que converte a região em “território da união”, “controlado pelo Governo federal.

Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, “os últimos acontecimentos relacionados ao artigo 370 são um assunto puramente interno da Índia”, já que a Constituição indiana “sempre foi, é e será um assunto soberano”.

Outras vozes, no entanto, veem neste movimento de Nova Deli uma tentativa de mudar a demografia da Caxemira indiana, até agora da maioria muçulmana, ao permitir que indianos de outras partes do país, de maioria hindu, adquiram terras na região, algo que lhes era interdito.