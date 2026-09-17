Rússia devolve corpos de 252 soldados ucranianos mortos em combate

As autoridades russas devolveram às ucranianas os restos mortais de 252 soldados mortos em combate, cujos corpos tinham permanecido na posse do Exército russo, informou hoje o organismo estatal ucraniano responsável pela questão dos prisioneiros de guerra.

A entrega decorreu, como é habitual, com a mediação do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), segundo a fonte, que não especificou se Kiev também transferiu para Moscovo restos mortais de soldados russos que estavam sob custódia ucraniana.

Os restos mortais vão agora passar por um processo de identificação para serem entregues aos familiares dos soldados.

A Rússia e a Ucrânia realizam trocas periódicas de corpos de soldados, muitas vezes em números desiguais, dependendo da quantidade de combatentes mortos que ficaram na posse de cada um dos lados.

Esta entrega de corpos anunciada por Kiev é a primeira transferência entre a Rússia e a Ucrânia desde que os mediadores norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner visitaram Moscovo e Kiev, nos dias 05 e 06 de setembro.

Neste tipo de reuniões, costumam ser acordadas trocas de corpos e de prisioneiros de guerra.