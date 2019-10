Depois dos Hinos, o de Portugal e do da Região, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, foi o primeiro a tomar posse, esta terça-feira. E logo depois, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, seguido pelos nove secretários regionais que compõem o XIII Governo Regional. Neste momento, começou a discursar o também recém empossado Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.