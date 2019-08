POCIF: 10 viaturas, tablets a caminho e 74 mil quilómetros percorridos

Foi miradouro da Santinha, com vista privilegiada para a vila do Porto Moniz e para o atlântico, que o secretário regional fez esta manhã o “balanço positivo” aos quase 60 dias do POCIF - Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais –, aproveitando para enumerar o contingente de operacionais e de meios envolvidos. E foi ali mesmo que o governante garantiu que “até final do ano” o governo conta reforçar as estruturas de comando da Região com “mais 10 viaturas”. Antes entregou o primeiro de diversos tablets onde os pontos de situação serão efectuados digitalmente.

No entanto, Pedro Ramos quis esmiuçar os dados apurados pelos serviços: “Neste momento, comparando Junho e Julho, 2017, 2018, 2019, temos 2.559 profissionais envolvidos nestes três anos. Em termos de custos do programa ascende aos 150 mil euros, já percorremos 74 mil quilómetros, esta distância tem sido progressivamente aumentada desde 2017 e 2018 precisamente por termos aumentado o número de equipas”, articuladas pelo oficial de ligação que se encontra na estrutura de comando, controlo e coordenação no Serviço Regional de Protecção Civil 24 horas por dia.

Neste momento estão 16 equipas ECIF – Equipas de Combate a Incêndios Florestais – mais as equipas logísticas de apoio ao combate que cada corporação de cada concelho tem. Um número que na opinião o tutelar da pasta da Protecção Civil deixa-o tranquilo muito mais por saber que as unidades estão bem apetrechadas e prontas a intervir em qualquer cenário, destacou.