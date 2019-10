Esta quinta-feira, 17 de Outubro, em 5 números

120 kits

As famílias dos alunos do Externato Adventista do Funchal, em colaboração com a Farmácia do Funchal e a Mais Clinic, ofereceram 120 kits de higiene à Associação CASA (Centro de Apoio aos Sem Abrigo).

1,2%

A actividade económica regional voltou a acelerar em Julho de 2019, registando uma evolução positiva de 1,2%.

39 mil vacinas

O Serviço de Saúde da Madeira adquiriu 39 mil vacinas contra a gripe, no valor de 400 mil euros, para a campanha de vacinação de 2019

1 mota

Uma moto a ‘Yamaha DT 50’, com a matrícula 61-85-GC, foi furtada no último Domingo, no parque de estacionamento do edifício ‘Casais da Quinta’, na Cancela.

20 mil euros

O Mais Porto Santo defende que se o município comprasse o prédio onde se encontram os serviços da Câmara Municipal, no valor de 1,5 milhões de euros, pouparia 20 mil euros por ano