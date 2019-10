Centro de Química da Madeira lança projecto de divulgação da ciência nas escolas

O Centro de Química da Madeira (CQM), no âmbito do seu projecto Bridging the Gap® (BtG®), volta a aproximar a ciência dos mais jovens com o lançamento de uma actividade piloto na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol (EBSPS), a decorrer entre os dias 21 e 23 de Outubro.

Desta forma, cerca de 240 alunos do 7.º ao 11.º ano de escolaridade, terão oportunidade de executar diversas actividades experimentais, bem como assistir e participar em pequenas palestras da área da Química e Bioquímica.

Este novo formato da actividade, que será ensaiado pela primeira vez na EBSPS e alargado ao maior número possível de estabelecimentos de ensino dos concelhos mais periféricos da região, complementa as diferentes actividades em curso no projecto BtG® iniciado pelo CQM em 2015.

A sessão de abertura realizar-se-á na próxima segunda-feira, 21 de Outubro, às 10 horas, na EBSPS e contará com a presença do Coordenador Científico do CQM, Professor João Rodrigues, da Presidente do Conselho Executivo da escola, Ricardina Andrade, e da delegada de grupo de Físico-Química da EBSPS, Olga Fernandes.

O projecto BtG® está aberto a todos os interessados e oferece, por medida, pacotes de actividades de disseminação de ciência em escolas, lares e outras entidades privadas ou públicas.

Para marcações ou mais informações, os interessados poderão contactar o coordenador do projecto via e-mail ([email protected]) ou telefone (291 705 115) e visitar a página do projecto (https://cqm.uma.pt/dissemination/bridging-the-gap).