Caniço de Baixo fica sem água esta madrugada devido a eventuais fugas na rede

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) verificou, nos últimos dias, um fornecimento de água muito acima do habitual ao Reservatório Municipal dos Zimbreiros, no Caniço do Baixo. A empresa informou a Câmara Municipal de Santa Cruz acerca da situação, uma vez que piorou esta quarta-feira. Nesse sentido, a ARM esclareceu ao Município a possibilidade de, dentro de algumas horas, poder faltar água naquele reservatório.

“Desconhecendo a rede de Santa Cruz - uma vez que é a autarquia a fazer a gestão do abastecimento público - a ARM não consegue determinar os clientes e as áreas que poderão ser afectados pela falta de água. A ARM sabe, sim, que os volumes de água actualmente fornecidos a este reservatório são muito superiores face ao período homólogo do ano 2018. Apesar da ARM estar a fornecer mais água a este reservatório, os volumes que saem para a rede são superiores aos que entram pelo que é provável que a população deixe de ter água ainda esta noite”, esclarece a empresa.

“A ARM disponibilizou-se, de imediato, para colaborar com a Câmara de Santa Cruz na detecção da fuga de água na rede, de modo a que a população não seja prejudicada ao ficar privada de água. Da articulação entre a ARM e a autarquia, temos conhecimento que já estão no terreno equipas técnicas, que a qualquer momento podem detectar eventuais fugas e minimizar o problema”, concluiu em comunicado enviado à redacção.