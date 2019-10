Câmara de Santa Cruz disponibiliza 24 mil euros para a realização de mais 9 pequenas cirurgias

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, esta manhã, mais contratos que vão permitir a realização de nove pequenas cirurgias, num investimento de cerca de 24 mil euros.

Estas nove cirurgias juntam-se aos primeiros 23 apoiados por esta iniciativa camarária que, numa primeira fase, orçou os 60 mil e 600 euros.

Segundo a autarquia, este programa já permitiu a 32 munícipes do concelho, que constavam da lista de espera do serviço regional de saúde, a resolução do seu problema de saúde.

Aliás, foi com base nos “crónicos problemas” do Sistema Regional de Saúde, que se depara com longas listas de espera, que nasceu esta proposta de apoio à Realização de Pequenas Cirurgias.

Assim, dentro das suas possibilidades, a Câmara de Santa Cruz apoia a realização de pequenas cirurgias, nomeadamente em áreas como a Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Urologia e outras áreas que possam vir a ser necessárias, direccionando alguns recursos financeiros para “dar uma resposta mais rápida e próxima aos problemas de saúde dos munícipes de Santa Cruz”, salienta a autarquia que tem canalizado esta ajuda financeira às pessoas com poucos rendimentos ou que se encontrem em longos processos de lista de espera.