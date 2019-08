Apoio a pequenas cirurgias chega a idosos institucionalizados

O Programa de Apoio a Pequenas Cirrgias da Câmara Municipal de Santa Cruz vai chegar aos idosos que se encontram institucionalizados. O anúncio foi feito hoje de manhã pelo autarca Filipe Sousa, que visitou as instalações do Refúgio São Vicente de Paulo, em Gaula, na companhia do vereador Jaime Silva. Um visita que teve por objectivo conhecer as melhorias feitas no mobiliário e que foram apoiadas pelo Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo da autarquia.

Filipe Sousa ficou a saber que muitos dos idosos institucionalizados estão em lista de espera há vários anos e considerou, por isso, relevante estender os apoios àquela população.