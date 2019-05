Rui Mâncio é a cara nova para coordenar o futebol de formação do CD Nacional

O madeirense Rui Mâncio é o novo coordenador técnico no futebol de formação do CD Nacional, no âmbito de uma especialização cada vez maior que se pretende para esta área.

A noticia foi avançada hoje no site oficial da internet do clube alvinegro.

“Com um vasto currículo como treinador, Rui Mâncio, tendo inclusive orientado a equipa sénior de futebol do CD Nacional entre 1994 e 1996, foi também durante uma década o coordenador técnico da Associação de Futebol da Madeira, tendo desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento do projecto de formação do futebol jovem na Região”. pode ler-se ainda no comunicado.

“Com a entrada de Rui Mâncio, Bruno Rosas deixa a coordenação técnica para se dedicar de forma mais permanente à organização do torneio Cristiano Ronaldo Campus, um evento com uma dinâmica e um crescimento notáveis, e que se torna cada vez mais exigente do ponto de vista organizativo. Pedro Talhinhas mantém a coordenação logística de todo o setor de formação”. conclui a nota publicada no site do CD Nacional