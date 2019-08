Numa entrevista concedida ao canal Youtube Soccer.com, Cristiano Ronaldo revelou que gostaria de ter jogado com Eusébio.

“Se pudesse voltar atrás no tempo, com quem jogaria? É uma pergunta difícil. Na minha cabeça tenho muitos jogadores com quem queria ter jogado, mas vou escolher um do meu país, que faleceu há alguns anos: O Eusébio. É um dos símbolos de Portugal, foi uma pessoa incrível. Gostava de jogar ao lado dele na Selecção, era uma pessoa incrível”, disse o jogador português.