Portugal começa quinta presença seguida no Mundial Sub-20 frente à Coreia do Sul

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 estreia-se hoje no Mundial da categoria, frente à Coreia do Sul, vice-campeã asiática e primeiro adversário de um Grupo F no qual estão ainda inseridos Argentina e África do Sul.

Portugal, campeão do mundo em 1989 e 1991, é considerado um dos favoritos à conquista da prova que decorre na Polónia, estatuto que lhe é conferido não só pelos valores individuais de que dispõe, mas também pelos triunfos que a geração lusa, nascida em 1999, alcançou nos Europeus de sub-17 e sub-19, em 2016 e 2018.

Sob o comando de Hélio Sousa, um dos jogadores que fez parte do elenco vencedor em 1989, na Arábia Saudita, a equipa das ‘quinas’ arranca a quinta participação seguida num Mundial, em Bielsko-Biala, diante da Coreia do Sul, um oponente perante o qual o conjunto luso nunca perdeu neste escalão.

Após os imprevistos por que passou desde que saiu de Portugal, com o atraso na chegada à Polónia, além do treino que foi obrigada a realizar num campo sintético, a seleção lusa não se tem deixado afetar e o técnico tem todos os atletas na máxima força.

Para a estreia no Mundial2019, Hélio Sousa poderá apostar no guarda-redes João Virgínia e numa defesa constituída por Diogo Dalot, Diogo Queirós, Diogo Leite e Rúben Vinagre, enquanto o ataque deverá ficar a cargo de Jota, Trincão e Rafael Leão.

O meio-campo é o único setor que ainda suscita algumas dúvidas, mas a escolha deverá recair em Florentino, Gedson e Miguel Luís.

Mais tarde, em Tychy, a recordista de troféus (seis) Argentina defronta a África do Sul, no outro jogo do Grupo F.

O Portugal-Coreia do Sul inicia-se às 15:30 locais (14:30 de Lisboa) e será dirigido pelo árbitro Abdelkader Zitouni, do Taiti.

Ainda no Grupo F, a seleção portuguesa defrontará a Argentina, na terça-feira, e a África do Sul, em 31 de maio, sendo que as três partidas da fase de grupos serão disputadas em Bielsko-Biala.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros seguem para os oitavos de final.