Jorge Sousa nomeado para a final da Taça de Portugal

O árbitro Jorge Sousa, da associação do Porto, foi nomeado para dirigir a final da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

No encontro, que tem hora de início marcada para as 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor, Jorge Sousa terá como assistentes António Godinho e Nuno Manso, enquanto Rui Costa será o videoárbitro.

Esta será a quarta vez que Jorge Sousa, de 43 anos, vai arbitrar encontros entre ‘leões’ e ‘dragões’, sendo que os dois últimos aconteceram igualmente na Taça de Portugal.

Na última temporada, o juiz portuense esteve no triunfo do Sporting, por 1-0, na segunda mão das meias-finais da Taça, com os ‘verdes e brancos’ a seguirem para a final no desempate por grandes penalidades.

Em 2014/15, o Sporting foi vencer ao Dragão, por 3-1, logo na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira em que entraram as equipas da I Liga.

Antes, Jorge Sousa dirigiu dois encontros para o campeonato, com triunfo caseiro do FC Porto (2-0), em 2012/13, e empate a um golo em Alvalade em 2010/11.