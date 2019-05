Funchal recebe evento Internacional de K1 e Muay Thai

O Funchal vai receber em Setembro, a Gala Internacional da Macaronésia de K1 e Muay Thai, juntando na Região os melhores lutadores da modalidade de K1 dos quatro arquipélagos que compõem a Macaronésia e colocar em disputa, pela primeira vez, o título inédito de Cinturão de Campeão da Macaronésia.

A cerimónia está marcada para o dia 9, no Cais 8, junto à Praça do Povo, com início às 20 horas.

Adonay, das Ilhas Canárias, Fábio Santos, da Madeira, André Silva, dos Açores e Rogério Andrade, de Cabo Verde, serão os quatro atletas de elite que irão lutar pelo primeiro título da Macaronésia.

A noite de combate promete ainda outro grande momento com o frente a frente entre os atletas António Faria e Roman Skulskyi para o Título Nacional de Muay Thai.

No programa está também o combate do escalão Neo Pro, opondo atletas femininos, e quatro combates de classe C, amadores, um dos quais entre atletas femininos.

A organização está a cargo da Associação de Desportos de Combate da Madeira e da Associação Desportiva de Muay Thai da Madeira, que pretendem “desmistificar os desportos de combate e aproximar cada vez mais esta modalidade da população”.

Os bilhetes custam 10 ‘luvas’, adquiridos antecipadamente e 15 ‘luvas’ no próprio dia, na bilheteira. Estarão à venda na Tasca do Abreu, em Camara de Lobos, nas lojas da Smart Cartridge, na Rua da Carreira e no Centro Comercial Anadia, ou pelo telefone 968084635.

K1 e Muay Thai

O K1 e o Muay Thai são artes marciais de origem Tailandesa conhecida como Thai Boxe ou Boxe Tailandês que visa trabalhar a flexibilidade e a agilidade do corpo, de modo a que seja possível esquivar-se corretamente dos ataques dos adversários.

Trata-se do desporto nacional número um da Tailândia e foi criado pelo povo como um instrumento de defesa em tempos de guerra, tendo como principal desígnio a obtenção de um bom estado geral de saúde.

As regras diferem conforme os escalões e classe dos atletas, sempre em conformidade com o regulamento da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai. A integridade física dos participantes é uma prioridade.