Filipe Pires/Vasco Mendonça e Victor Calado à partida para o Rallye de Santa Maria

A dupla Filipe Pires/Vasco Mendonça, em Mitsubishi Lancer Evo X, e o navegador Victor Calado, fazendo equipa com o continental Diogo Gago, em Citroën C3 R5, são os representantes madeirenses no Rallye Além Mar/Santa Maria, prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis e para o Troféu de Asfalto dos Açores, que se realiza amanhã e sábado.

Filipe Pires e Vasco Mendonça são precisamente os líderes deste último troféu, após a disputa das duas primeiras provas.

Quanto a Victor Calado, que se manteve na equipa Play/AutoAçoreana Racing, após a saída de Bernardo Sousa, faz a sua estreia em competição ao lado de Diogo Gago.

O Rallye Além Mar/Santa Maria arranca amanhã com as duas primeiras classificativas, agendadas para as 18h40 e 19h50 (mais uma hora na Madeira), completando-se no sábado com mais oito especiais.