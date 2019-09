Uma boa companhia, uma refeição deliciosa e um somatório de momentos únicos à beira-mar!

Com o fim-de-semana a bater à porta, é claro que começamos a pensar no melhor lugar para visitar, seja para tomar um bom café, saborear uma boa refeição, relaxar, ver o mar e manter o bronze! No Restaurante Borda D’Água tudo isto é possível. Com uma localização privilegiada e com acesso directo ao mar, permite-lhe conjugar um belo dia de praia com uma refeição de excelência, na melhor companhia, sem ter que se deslocar muito.

Aproveite estes dias longos e quentes de verão para nos fazer uma visita e provar a nossa especialidade: Mista de peixes e mariscos que conta com três qualidades de peixe fresco grelhado, mexilhão, lulas, gambas e um molho especial da casa que destaca ainda mais o sabor da mista de grelhados.

Restaurante Borda D’Água

Contacto: 291 957 697

E-mail: [email protected]

Facebook

Morada: Rua Engenheiro